Når verdenscupen starter i Lillehammer til helgen, vil vinnerne av de individuelle verdenscuprennene få 3800 (34.960 kroner) sveitserfranc mot 3000 forrige sesong.

Guttas vinnerpremie er på 10.000, det samme som forrige vinter. Det betyr at Lundby får betalt 38 prosent av det gutta mottar ved seier mot 30 sist sesong.

– Det er kjempebra at vi får bedre betalt for det vi driver med. Det er jo fortsatt svært få som kan leve av premiepengene, så det er bra at de vil at vi skal overleve, sa Lundby da premiesatsene ble jekket opp i sommer.

I VM i Seefeld var forskjellen enda større. Da fikk jentene bare snaut 28 prosent av guttas premiesatser.

Lundby toppet FIS' pengeliste forrige sesong. Hun hoppet inn 524.000 kroner på 25 renn. Det ga et snitt på 20.960 kroner. Katharina Althaus (439.000) og Julianne Seyfarth (428.000) fulgte nærmest Lundby på totaloversikten.

I langrenn får herre- og kvinneløperne samme pengepremier i verdenscupen.

(©NTB)