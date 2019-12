Sigmund Håland spilte 175 skotske golfbaner på et halvt år

– Selv om jeg har et langt liv bak meg i finans, måtte det en golfbok til før jeg kunne kalle meg forfatter, sier Sigmund Håland.

58-åringen ble flere ganger på begynnelsen av 2000-tallet kåret til Norges fremste bankanalytiker. Etter et drøyt tiår som forvalter i Luxembourg, har han de seneste årene konsentrert seg om å investere egne penger, og å spille golf. Mye golf.

For to år siden la han ut på en seksmåneders golftur til Skottland. Da han vendte nesen hjem igjen hadde han rukket 282 golfrunder på 175 forskjellige baner.

MANGE RUNDER: Sigmund Håland med scorekortene fra de 175 banene han spilte i Skottland. FOTO: TOR NILSSEN

– Jeg hadde først som mål å spille de 100 høyest rangerte banene i Skottland. Men jeg kom over så mange ukjente baner som jeg i mange tilfeller syntes var vel så bra som de mer kjente, at ideen om å skrive en bok vokste frem, sier han.

Da han begynte å jobbe med boken innså han fort at han trengte bedre bilder enn de han hadde tatt med sitt mobilkamera i 2017. Derfor tok han med fotografen og barndomsvennen Tor Nilssen på en en ny tur til Skottland høsten 2019 for å ta nye bilder, og for å spille flere av banene en gang til.

Store mengder golf

For meg er golf avhengighetsskapende, på linje med nikotin Sigmund Håland

Nå er boken gitt ut av Jæren Forlag og slippfesten var 4. desember. I bokens forord kommer det frem at Hålands golfinteresse strekker seg langt utover det som er normalt for vanlige hobbygolfere:

«Store mengder golf er ikke ukjent for meg; sommeren 2019 spilte min bror og jeg syv forskjellige golfbaner på ett døgn; vi gikk og spilte 18 hull på samtlige baner. Det blekner dog mot året 2017, da jeg spilte 431 runder på 211 forskjellige baner. Ikke noe vondt sagt om banene i USA (18), Norge (6), Kenya (4), Frankrike (3) eller Spania (5), men det var de 282 rundene på 175 skotske baner, hvorav fire på engelske side, som gjorde virkelig inntrykk.»

UT MOT HAVET: Mange av den eldste og fineste golfbanene i Skottland ligger helt nede ved havet. Her fra Leven Links Golf Course i nærheten av St. Andrews. FOTO: TOR NILSSEN

– For meg er golf avhengighetsskapende, på linje med nikotin. Men heldigvis er golf mye sunnere, så dette er min form for fysisk trening, sier Håland.

– Hva er det med golf i Skottland som er så fasinerende?

– Skottland bygget sine baner lenge før de fikk det som i Norge heter fylkesmann, og som ville forpurret ethvert prosjekt om å bygge en golfbane på et fint sted nær kysten. Golf i Skottland gir derfor i mange tilfeller fenomenale naturopplevelser, sier han.

Golfsportens vugge

Skottland er kjent som golfsportens vugge. Den første skriftlige kilden som nevner golf, er et kongelig dekret fra 1457, som forbyr spillet. Ifølge den skotske kong Jakob 2. lokket golf nemlig unge menn i fordervelse, fordi det drev dem bort fra nyttige militære aktiviteter som bueskyting.

Forbudet ble imidlertid opphevet i 1502 av barnebarnet Jakob 4., som selv var en ivrig golfspiller. I 1744 ble den første golfklubben åpnet i den skotske byen Gullane. Her ble også de første reglene for moderne 18-hullsgolf nedfelt.

PERFEKT FOR GOLF: Flere av de første golfbanene som ble bygget i Skottland, lå nær kysten på sandholdig jord, hvilket gjorde arealet dårlig egnet til jordbruk. Her er Sigmund Håland på greenen på hull 10 på The Golf House Club i Elie, litt sør for St. Andrews. FOTO: TOR NILSSEN

I Skottland bor det i dag litt over 5 millioner mennesker, mens det er nesten 600 golfbaner. Ingen andre land i verden er i nærheten av å ha like mange baner i forhold til folketallet.

I boken skriver Håland at de fleste golfturistene først og fremst kommer til Skottland for å spille de såkalte linksbanene. De første banene som ble utviklet i Skottland, lå nær kysten på sandholdig jord, hvilket gjorde arealet dårlig egnet til jordbruk. Dette arealet ble kalt links, et ord som i dag gir positive assosiasjoner for de fleste golfere.

– I Skottland ligger disse linksbanene helt nede i strandkanten. Hadde golf blitt oppfunnet i dag, hadde nok mange av dagens skotske baner aldri blitt bygget. Golfbanene har mange steder fått de fineste områdene, noe som gjør Skottland til en helt unik golfdestinasjon.

– Mange av banene er dessuten flere hundre år gamle, så man går på historisk grunn.

Analytisk tilnærming

Håland ønsker med boken å hjelpe andre golfinteresserte å finne frem til de beste banene. Her fås nyttig hjelp til hvordan man skal gå frem for å få starttid, når på året man bør dra og hvordan man kan få prisen litt ned.

Han har dessuten gått analytisk til verks i sin rangering av banene:

«Som aksjeanalytiker og investor både i aksjer og obligasjoner har jeg lært at man ikke kan ignorere prisen når man investerer. Når det gjelder banene i Skottland, synes jeg det er mange eksempler på merkelig prising. Man kan finne mediokre baner til høye priser og fantastiske baner til fornuftige priser. I alle rangeringer av golfbaner jeg har sett, vurderes banene uten hensyn til pris. For de fleste golfturistene er prisen av vesentlig interesse. Terningkastene jeg har gitt banene jeg spilte, er basert på golfopplevelsen i forhold til pris,» skriver han.

DYREST: Ailsa Course på Turnberry, som eies av president Donald Trump, er den dyreste banen i Skottland, med en greenfee på 395 pund i høysesongen. Men da får man også anledning til å besøke «verdens stiligste halfway house», fyrtårnet, som er totalrenovert med en terrasse hvor man kan nyte utsikten mens man får seg noe å spise og drikke. FOTO: TOR NILSSEN

Dette gjør at mange av de mest kjent banene, som også er de dyreste, ikke får toppscore:

«Av de banene som er omtalt i boken, finnes det 16 baner som i 2020 koster over 200 pund for en runde. Ingen av dem har fått sekser, fordi til slike priser skal det ekstremt mye til for å få det. Jeg har delt ut seksere til noen baner med priser mellom 100 og 200 pund. Ellers er de gitt til baner hvor man får fantastisk god golf for relativt lite penger. Jo billigere banen er, desto mindre kreves det for å få en sekser, dog innen visse grenser. Halvdårlige baner får ikke toppkarakter, selv om man skulle få penger for å spille der.»

The home of golf

VERDENSBERØMT: Fotograf Tor Nilssen (t.v.) og Sigmund Håland (t.h.) på The Swilcan Bridge på Old Course i St. Andrews. FOTO: TOR NILSSEN

Den dyreste banen med toppkarakter er ikke overraskende Old Course i St. Andrews. Denne banen blir regnet som verdens eldste og er bedre kjent som «The Home of Golf.» Her koster en runde 195 pund, noe Håland mener alle golfspillere må ta seg råd til minst en gang i livet.

Det er ikke bare i eiendomsmarkedet utsikt er viktig, det gjelder også på golfbanen Sigmund Håland

– I løpet av mitt halvår i Skottland var jeg totalt seks-syv uker i St. Andrews. Det er rett og slett en fantastisk sted. Her ligger banene tett i tett, og det er kommunen som driver dem. De er ikke så kommersielle som enkelte andre aktører, men opptatt av at flest mulig skal få spille Old Course.

Å vurdere golfbaner er en subjektiv øvelse, eller som Håland sier:

– På spørsmålet hva er god kunst, har noen svart at det er vanskelig å definere, men du vet hva som er bra, når du ser det. Det kan være litt det samme med golfbaner.

Han har tatt utgangspunkt i layouten på banen og hvor variert den er. Banene må ikke ha for mange korte par 4-hull og kvaliteten på greenene og fairwayene spiller selvfølgelig inn. I tillegg er utsikt viktig:

– Det er ikke bare i eiendomsmarkedet utsikt er viktig, det gjelder også på golfbanen. Jeg har fortsatt til gode å spille golf med noen som ikke setter stor pris på fantastisk utsikt, og det som gir flest poeng, er sjøutsikt. Jeg har stort sett ikke gitt sekser uten fin utsikt.

99 av 100 baner

Hvordan gikk det så med Hålands opprinnelige plan om å spille de 100 høyest rangerte banene i Skottland? Han endte opp 99 av 100. Den eneste han ikke fikk spille var Loch Lomond, en privat bane som ikke tar imot gjestespillere.

Han sendte banen en email da han hadde spilt 98 av banene og spurte om de kunne gjøre et unntak. Svaret fra klubben var imidlertid negativt.

– Det finnes uansett så mange fantastiske baner i Skottland, så det kan jeg leve med, sier Håland.

SINGEL: Sigmund Håland har 6,9 i handicap. FOTO: TOR NILSSEN