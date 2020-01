Idrettsstjernene som håvet inn mest dette tiåret

På topp er den tidligere amerikanske proffbokseren Floyd Mayweather. Han var øverst på Forbes' liste over idrettsutøverne som tjente best i 2012, 2013, 2014 og 2015. Mayweather deltok i 50 kamper, og vant samtlige. 27 av dem på knock-out.

Tross at bokseren, i motsetning til mange andre utøvere, aldri fikk penger for å signere for lag - naturligvis - er han idrettsutøveren som har tjent mest penger det siste tiåret, ifølge Forbes. 42-åringen har fått inn 915 millioner dollar de siste ti årene. Det er 115 millioner dollar mer enn nestemann.

HÅVER INN: Floyd Mayweather. Foto: NTB scanpix

Bak Mayweather følger fotballspillerne Cristiano Ronaldo (Juventus) og Lionel Messi (Barcelona). Messi får pr. nå den høyeste lønnen fra klubben av dem, men Ronaldo høster inn mer penger likevel takket være store beløp gjennom markedsføring i sosiale medier og andre sponsorer. Adidas er sponsor for Messi, mens Nike står for Ronaldos skotøy på fotballbanen.

Resten av topp ti-listen til Forbes inkluderer også basket-, tennis-, golfspillere og motorsportutøver: