Erling Braut Haalands pangstart sendte aksje opp

Aksjen til Borussia Dortmund på Frankfurt-børsen i Tyskland steg solide 3,9 prosent til 8,97 euro mandag.

Aksjen spratt opp umiddelbart da børsen åpnet, og på det høyeste intradag sto den i 9,02 euro.

Kåring



Børsbykset kom etter at Erling Braut Haaland, et av verdens heteste fotballtalenter, kom inn fra benken og scoret tre mål på tyve minutter i sin første opptreden for Borussia Dortmund mot Augsburg på lørdag.

Augsburg ledet 3-1 da Haaland ble byttet inn, men nordmannen bidro til å snu oppgjøret til 5-3-seier for Dortmund.

Haaland fikk toppkarakteren 1 hos fotballmagasinet Kicker etter kampen, og ble kåret til rundens spiller.

Opp etter overgangen



Da det ble klart at Dortmund hentet Haaland fra Red Bull Salzburg søndag 29. desember, klatret Dortmund-aksjen 3,7 prosent den påfølgende mandagen.

19-åringen har hatt en eventyrlig sesong med 31 mål på 23 kamper.

Haalands positive bidrag for Dortmund-aksjen er også angivelig godt nytt for Oljefondet. Ved utgangen av 2018 (Oljefondets investeringer i 2019 er ennå ikke offentliggjort) eide Oljefondet 1,04 prosent av Borussia Dortmund.

Dortmund, og italienske Juventus, er de eneste fotballklubbene der Oljefondet har eierandeler, basert på investeringsoversikten fra 2018.

Slik har Dortmund-aksjen utviklet seg på børsen den seneste måneden. De to øverste punktene på grafen er etter Haalands signering 30. desember og hat-trick i debuten 20. januar.