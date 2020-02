Nike-aksjen faller etter nye skoregler

Det opplyste det internasjonale friidrettsforbundet fredag. Det gjør at Nike-aksjen faller ned 1,72 prosent til 96,50 dollar.

Kipchoge brukte Nike-skoene da han løp maraton på en time, 59 minutter og 40 sekunder i høst. Dermed klarte han å bryte drømmegrensen på under to timer på en maraton. Han fikk blant annet hjelp av Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen.

Skoene Kipchoge brukte da han løp var en prototyp av Nike Alphafly, som er en ny versjon av Vaporfly. Disse inneholder tre karbonplater i sålen. Det gjør at det er enklere å løpe fortere. Asics røpte overfor Finansavisen tidligere i vinter at de snart har en konkurrent til Nike-skoen klare for lansering.

Fredag ble det bestemt at skoene som Kipchoge brukte ikke er lov til å bruke under offisielle konkurranser.

– Fra og med 30. april skal alle sko ha vært tilgjengelige for utøvere på det åpne markedet i fire måneder før de kan brukes i konkurranser, skriver det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) ifølge Reuters.

Det betyr at skoene blir tillatt under OL.