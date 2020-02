Danske Bank om XXL: – Forferdelige tall

«Mykt fjerde kvartal, forferdelig januarsalg, svake utsikter og risiko for emisjon. Selg».

Slik oppsummerer Danske Bank etter at XXL fredag morgen la frem rapporten for fjerde kvartal. Salget i januar gikk ned 22 prosent.

Negativ trend forverres

«Det indikerer tydelig at den negative trenden forverres. XXL varsler også at de vil starte et massivt salg, i et marked hvor det allerede er en rekke salgskampanjer med dype rabatter», skriver Danske Bank.



«Vi forventer et veldig svakt første kvartal i 2020, og også et mykt andre kvartal. Vi mener det er stor sannsynlighet for en aksjeemisjon på 300-400 millioner kroner».

Danske Bank tror et stort salg vil styrke veksten, men ramme bruttomarginene. Meglerhuset frykter også at sterk dollar vil ramme XXL.

Brudd mot lånebetingelser?

Driftsresultatet til XXL endte på minus 412 millioner kroner, mot 66 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

For 2019 som helhet satt XXL igjen med et underskudd på 297 millioner kroner, som er en kraftig forverring fra 2018 da sportskjeden satt igjen med 237 millioner kroner i overskudd.

Selskapet skriver i rapporten at det kan risikere å være i brudd med lånebetingelsene mot slutten av første kvartal 2020, gitt de tøffe markedsforholdene.

XXL-aksjen er ned nesten 13 prosent til 10,25 kroner ved 10.20-tiden fredag.

XXL (Mill. kr) 4. kv./19 Est. 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 2.319 2.377 2.569 Driftsresultat -412 −23 64 Resultat før skatt -460 −66 55 Resulat etter skatt -358 −53 44