Milliardær bekrefter interesse for Gresvig-boet

– Vi vurderer å gi et bud på Gresvig-konkursen, uttaler Endre Røsjø til E24.

Milliardæren, som er bosatt i London, eier i dag hovedlageret til Gresvig som nylig gikk konkurs. Han er den 44. rikeste nordmannen med en nettoformue på 5 milliarder kroner, ifølge Kapital.

XXL og Sunde-familien har også uttrykt interesse for konkursboet.

– Var på jakt i går med en representant for eierfamilien til Decathlon i Frankrike. De driver lignende virksomhet med gode overskudd. Det går tydeligvis an med hands on eierskap, skriver Røsjø til E24.

Decathlon har flere butikker i Sverige, men har ikke kommet til Norge.

Røsjø startet radiokanalen P4. Han er største aksjonær i shippingbanken Maritime & Merchant Bank og har hatt stor suksess med investeringsselskapet Centennial.