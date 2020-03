Arctic avslutter Magnus-sponsing

Arctic Securities har vært sponsor for Magnus Carlsen siden 2010, tre år før han ble verdensmester i sjakk første gang.

Nå er imidlertid samarbeidet over.

– Det stemmer det, bekrefter Espen Agdestein, mangeårig manager for Magnus Carlsen.



Samarbeidet fortsetter derimot med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

I MAGNUS-APPARATET: Espen Agdestein var i mange år manager for Magnus Carlsen og jobber nå med det kommersielle for sjakkspilleren. Foto: Eivind Yggeseth

– Magnus har ønsket å være lojal overfor mangeårige samarbeidspartnere og har fornyet avtalen med Simonsen Vogt Wiig fra nyttår, men ikke med Arctic. Det er Arctic som har valgt dette, sier Agdestein.

Magnus Carlsen inngikk i januar avtale om å bli gamblingselskapet Unibets ambassadør de neste to årene. Han gikk også inn for at Unibet-eier Kindred skulle sponse Sjakkforbundet, men tapte den kampen under landsmøtet i fjor.

Etter suksessen i lyn- og hurtigsjakk i romjulen er han regjerende verdensmester i begge disse grenene, samt i klassisk sjakk.

– Ti fantastiske år

– Vi har ikke forlenget avtalen, bekrefter Mads Syversen, adm. direktør i Arctic Securities.

– Vi har jo et begrenset budsjett for sponsing. Vi har hatt ti fantastiske år med Magnus og var hans første sponsor. Nå er det tid for å slippe til andre sponsorer. Vi har hatt bare gode år.

LEGGER NED SIN KONGE: Mads Syversen, adm. direktør i Arctic Securities, fornyer ikke avtalen med Magnus Carlsen. Foto: Ivan Kverme Foto: Iván Kverme

– Dere ble hans sponsor i 2010, før han ble verdensmester. Er du fornøyd med eksponeringen dere har fått?



– Ja, veldig fornøyd. Vi har også brukt ham på arrangementer her og i New York, Rio, London, Stockholm.

Arctic sponser nå blant annet Casper Ruud og fotballklubben Grorud.

– Dere har et begrenset sponsorbudsjett, men har dere også redusert sponsorbudsjettet?



– Det har vi ikke, sier Syversen.