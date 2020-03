Millionene renner inn for Kristoffersen

Av menn er det bare franske Alexis Pinturault som ha kjørt inn mer premiepenger enn Krisoffersen i alpinverdenen. Samtidig er det tre damer som har tjent mer i premiepenger.

Kristoffersen har kjørt inn litt over 300.000 sveitsiske franc (CHF) i løpet av denne sesongen. Det er klart mest blant de norske, selv om det fortsatt et stykke opp til hans franske rival. Pinturault har etter helgens to seire tjent inn over 400.000 sveitsiske franc denne sesongen, noe som vil si rundt 3,9 millioner kroner.

Shiffrin på topp

Aleksander Aamodt Kilde som kniver mot Kristoffersen og Pinturault om å vinne verdenscupen sammenlagt, har kjørt inn femte mest av alle guttene i alpintsirkuset, med 217.242 sveitsiske franc. Det tilsvarer ca. 2,1 millioner kroner hvis man tar utgangspunkt i en kurs på sveitserfranc på 9,70.

Mikaela Shiffrin har kjørt inn nesten like mye premiepenger som Pinturault i løpet av sesongen, og ligger et hestehode foran konkurrentene Brignone og Vlhona. Shiffrin har ikke deltatt i verdenscupen siden hennes far døde overraskende den 2. februar.

Pengepremiepotten i alpint Utøver Land Premiesum (CHF) Alexis Pinturault Frankrike 400.175 Mikaela Shiffrin USA 391.322,30 Federica Brignone Italia 368.150 Petra Vlhova Slovakia 338.314,75 Henrik Kristoffersen Norge 303.897 Matthias Mayer Østerrike 285.092,50 Daniel Yule Sveits 232.555 Aleksander Aamodt Kilde Norge 217.242,50 Beat Feuz Sveits 213.810 Clement Noel Frankrike 203.283 – Kjetil Jansrud Norge 138.035 Rasmus Windingstad Norge 51.475 Leif Kristian Nestvold-Haugen Norge 45.220 Mina Fuerst Holtmann Norge 42.001 Lucas Braathen Norge 33.900 Nina Haver-Løeseth Norge 30.396 Timon Haugan Norge 26.553 Kilde: FIS