Johaug knuser alle

PÅ TOPP: Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Therese Johaug har alle gått nok av pengepremier denne sesongen. Her fra medaljeseremonien etter stafett for kvinner under VM i Seefeld ifjor hvor Norge tok sølv. Foto: NTB Scanpix