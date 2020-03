Holmenkollen Skifestival var økonomisk presset før de mistet billettinntektene

Holmenkollen Skifestival har hatt svak økonomi i utgangspunktet. Beslutningen om å stenge Kollen for publikum under Holmenkollen Skifestival denne helgen vil ramme kraftig økonomisk. Det bekrefter styreleder Birger Magnus overfor Finansavisen.

– Vi har visst dette i kun kort tid, og jobber med mange tiltak nå for å finne best mulige løsninger for å håndtere den nye situasjonen. Det er for tidlig å si noe presist om de økonomiske konsekvensene, sier Magnus.

Men én ting vet han.

– Det vil selvfølgelig påføre oss et betydelig tap, slår han fast.

I 2018 fordelte selskapets inntekter seg på 13 millioner fra billettsalg, 27 millioner fra sponsorer, 11 millioner fra tilskudd og 8 millioner fra andre kilder. Billettinntektene rammes direkte, men hva skjer med de andre inntektene når publikum holdes borte?

MÅ BE OM PENGER: Styreleder Birger Magnus har måttet be Skiforbundet om kapitaltilskudd de to seneste årene. I fjor måtte han be om over 5 millioner. Foto: Eivind Yggeseth

Sterk vekst, men tap

Holmenkollen Skifestival har i utgangspunktet ikke hatt en knallsterk økonomi. Vel har inntektene økt kraftig – fra 28 millioner i 2016 til 60 millioner i 2018. Men samtidig har kostnadene økt, og det enda mer.

Selskapet Holmenkollen Skifestival hadde overskudd på 700.000 kroner i både 2016 og 2017. Den sterke veksten i omsetningen var imidlertid kapitalkrevende, så selskapet måtte hente inn 5 millioner kroner fra sin eier.

I 2018 fortsatte veksten, men da gikk selskapet med et underskudd på 4,6 millioner kroner. Dermed oppsto et nytt kapitalbehov. Av årsberetningen fremgår det at Norges Skiforbund og Skiforeningen i 2017 stilte opp med likviditetslån på 1 million kroner hver, og at de ved utgangen av 2018 hadde likviditetslån på 2,45 millioner hver.

«Presset likviditet»

Siden har Skiforeningen trådt ut av Holmenkollen Skifestival, slik at Skiforbundet er blitt eneeier.

TAP: Daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival går glipp av inntekter som i 2018 var på 13 millioner. Foto: Holmenkollen Skifestival

Av årsberetningen for 2018 fremgår det at Skiforbundet i mars 2019 måtte bla opp med et likviditetslån på 2,5 millioner kroner. Dette som følge av en presset likviditetssituasjon, ifølge Holmenkollen Skifestival.

Styret forventet dog en positiv likviditetsutvikling, men åpnet for å måtte diskutere kapitalsituasjonen igjen.

Og på generalforsamlingen i juni var det klart at Skiforbundet måtte forberede seg på å bla opp nye millioner. I protokollen heter det at det på samme måte som i 2018 måtte gjøres en ny kapitalutvidelse på minimum 5 millioner kroner.