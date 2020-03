Strømsgodset med økonomisk og sportslig nedtur

– Vi hadde et turbulent år i fjor, og måtte ta noen grep i løpet av sesongen, sier daglig leder i Strømsgodset, Dag Lindseth Andersen.

Klubben slet tungt i bunnen av tabellen i fjor, men klarte å hente seg inn på slutten og berget plassen i Eliteserien.

På veien ble det et kostbart bytte av mye av trenerapparatet. I tillegg falt inntektene ettersom tilskuerantallet sank og ikke minst at plasseringen ble dårlige enn budsjettert.

Klubbene får penger fra Norges Fotballforbund basert på plasseringen på tabellen etter sesongslutt.

Rekordjevnt i bunnen

– 2019 skulle være et konsolideringsår med den spillerstallen og det trenerapparatet vi hadde. Da vi så at det ikke gikk, ga det økte kostnader og reduserte inntekter. Vi budsjetterte med å havne midt på treet, sier Andersen.

Det økonomiske budsjettet var 84 millioner.

Strømsgodset (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 74,5 75,6 Driftsresultat −12,5 −10,0 Resultat før skatt −12,0 −9,6

Klubben havnet til slutt på 11. plass med 32 poeng i en rekordjevn bunnstrid. Fem lag endte på 30 poeng, mens Ranheim kom helt sist med 27.

Vanskelig exit

I tillegg til store underskudd preges klubben av at den største eieren, Drammenspatriotene, ikke ønsker å forlenge sitt engasjement etter nyttårsaften 2020.

De har vært med siden 2005, og vil ha en exitavtale på plass.

«Vi tar sikte på å bli ferdige tidsnok til at Strømsgodset Toppfotball kan behandle forslaget til ny organisasjonsstruktur og eventuell termineringsavtale med Drammenspatriotene AS på et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av mars», skriver styreleder i Strømsgodset Fotball, Finn Egil Holm, i en SMS.

Basisen er at investorene har rett på 50 prosent av alle fremtidige inntekter fra spillersalg og utleie etter at samarbeidsavtalen går ut ved årsskiftet, har VG skrevet tidligere. Det gjelder alle spillere med kontrakt ved utgangen av 2020. Det er naturligvis svært tyngende for klubbens fremtid.

– Administrasjonen er ikke en del av samtalene, men det er klart at vi som driver klubben, gleder oss til å få en avklaring, sier Andersen.