Lege Gunnar Hasle mener alle treningssentre burde stenges umiddelbart

– Jeg mener at alle treningssentre inkludert SATS burde stenges ned umiddelbart. Det er i tråd med hva kineserne har gjort, hvor store deler av samfunnet er blitt stengt og de har greid å stoppe utviklingen. Nå er det mellom 20 og 30 nye smittede pr. dag og det kunne vært millioner hvis de ikke hadde igangsatt konkrete tiltak, sier lege Gunnar Hasle i Reiseklinikken.

– Å stenge ned et treningssenter har selvsagt en økonomisk belastning, men samfunnet stopper ikke opp om folk slutter å gå på treningssenter. Det er mange virksomheter som er i samme situasjon, men vi må sette befolkningens helse foran nå, legger han til.

Onsdag ettermiddag skulle en av Finansavisens journalister trene på SATS Colosseum i Oslo. Han ble imidlertid møtt med stengte dører.

– Vi har dessverre hatt et tilfelle hvor en coronasmittet har trent hos oss. Derfor har vi stengt i to dager for å vaske ned hele senteret. Alle de andre sentrene er åpne for trening vidt meg bekjent, sier en SATS-medarbeider utenfor treningssenteret.

Følger myndighetenes råd

Ifølge pressekontakt Malin Selander har SATS sendt ut en melding til sine kunder om stengingen av Colosseum. De ansatte på senteret vil bli satt i karantene og det er ikke kjent når det vil åpne igjen.

– Vi tar coronaviruset på alvor og følger selvsagt med på myndighetenes råd. Det jeg kan si er at vi har ulike handlingsplaner på hva vi skal gjøre hvis viruset eskalerer, sier hun.

– Vil dere stenge hvis myndighetene oppfordrer til det?

– Selvsagt kommer vi til å følge myndighetenes råd. Vi har ingen interesser av å gå mot dem, sier hun.

Mange tiltak

Tirsdag denne uken sendte treningskjeden ut en melding til medlemmer som tidligere har deltatt på yoga-, pilates- eller BodyBalance-timer:

«Som et tiltak mot coronaviruset, må du fra og med torsdag 12. mars ta med egen yogamatte når du skal delta på disse timene».

Selander forteller også at SATS har skjerpet renholdet og det skal være Antibac rundt på alle treningssentrene. I tillegg har de ansatte som har vært i smitteutsatte områder blitt bedt om å holde seg hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

– Vi har også vært tydelig overfor våre medlemmer at man ikke skal komme på trening hvis man føler seg syk eller er i karantene, sier hun.

– En journalist i Finansavisen trente i går på SATS Fagerborg og han så ikke Antibac. Hva sier du til det?

– Det skal finnes Antibac på alle sentre og det må isåfall ha vært tomt da han besøkte oss, sier Selander.

Færre trener

SATS har gjort en analyse hvor treningskjeden har sammenlignet besøkstall de fire seneste ukene og sammenlignet de med tilsvarende periode i fjor.

– Tallene viser at de første ukene var det like mange som trente. Nå er det rundt en prosent færre som besøker våre treningssentre, så vi ser en viss trend, sier hun.

Ifølge Selander er det blitt økt trykk på online-training, som inneholder 80 treningsøkter man kan gjennomføre hvor som helst.

KURSFALL: Investorene frykter at SATS må stenge sentre. Her med konsernsjef Sondre Gravir og finansdirektør Cecilie Elde Foto: Michael Groth

Investorene skjelver

Onsdag ble SATS-aksjen omsatt for 20 kroner etter et fall på 7,32 prosent. Til sammenligning var hovedindeksen ned 3,59 prosent, noe som kan tyde på at mange investorer er bekymret for hvorvidt SATS må stenge treningssentre.

Ifølge en markedsaktør Finansavisen har snakket med kommer rundt 80 prosent av inntektene til SATS løpende fra medlemskontingenter. Resten av inntektene stammer fra PT-timer, og salg av mat, drikke og treningsutstyr.

– Hvis SATS må stenge sentre og viruset ikke blir for langvarig, tror jeg ikke nødvendigvis folk vil si opp medlemskapet sitt. Men det vil gi en trøkk på inntektene fra salg av PT-timer og utstyr, som er den mest lønnsomme inntektskilden, sier han.

Hvis treningskjeden stenger ned vil man først se hvor stor effekten blir i andre kvartal. Markedsaktøren tror imidlertid at SATS vil levere gode tall i første kvartal.

– Det har vært en dårlig vinter, som har gjort at folk heller har trent på treningssenter enn å gå på ski i marka, sier han.