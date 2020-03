SATS Colosseum er stengt

Treningskjeden SATS stenger senteret på Colosseum i Oslo midlertidig etter at det er sannsynlighet for at en person med coronasmitte har vært innom torsdag 5. mars.

«Vi gjør nå nødvendige tiltak på senteret. Vi kan foreløpig ikke si noe om når vi vil åpne igjen, men du får beskjed så snart vi igjen kan ønske deg velkommen. I mellomtiden har vi gitt deg som har SATS Colosseum som hjemsenter tilgang til å trene på våre øvrige sentre i Stor-Oslo. Du kan også benytte deg av Online Training om du heller vil trene hjemme», skriver SATS i en melding til sine kunder.