SATS stenger treningssentrene

SATS har bestemt å stenge alle treningssentrene sine midlertidig i minst to uker. Det er for å minske risikoen for smitte av coronaviruset. Tiltaket gjelder fra klokken 12 torsdag. Alle medlemskap vil bli satt på vent, skriver SATS.

«Avgjørelsen er i tråd med selskapets visjon om å gjøre mennesker sunnere og lykkeligere», skriver selskapet.

SATS har ikke estimert noen økonomiske effekter av dette ennå, men vil komme tilbake til markedet med informasjon senere.

For tre dager siden sa aksjonær og tidligere sjef Bjørn Maaseide til E24 at han ikke trodde SATS ville bli påvirket av coronaviruset. Han mente aksjen var en «trygg havn».

Den siste uken, før børsåpning torsdag, har aksjen falt over 20 prosent.

SATS har ifølge sine nettsider 250 sentre i Norge, Sverige, Finland og Danmark med 700.000 medlemmer og 10.000 ansatte, 2.000 av dem er heltidsansatte.