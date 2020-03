Alpinanlegg stenger umiddelbart

På grunn av en kommunal beslutning må det svenske selskapet Skistar umiddelbart stenge skianlegget i Hemsedal, melder NTB.

Selskapet skriver også at de regner med at flere alpinanlegg i Norge vil måtte stenge. Skistar har også et anlegg i Trysil, men selskapet skriver ingenting om stenging av dette.

Alpinanleggene på Hafjell og Kvitfjell holder imidlertid åpent.

«Vi stenger singelkøen, og oppfordrer folk til å ta heis og kjøre med venner og familie. Vi oppfordrer folk til å holde avstand fra hverandre i køen og samtidig kjøre i de løypene og heisene i anlegget vi har god kapasitet», skriver Kvitfjell på sine hjemmesider.