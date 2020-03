SATS dropper utbytte etter stenging

SATS bestemte torsdag å stenge alle treningssentrene de neste to ukene for å unngå spredning av coronaviruset.

Fredag ettermiddag sendte selskapet ut en børsmelding hvor det fremkommer at tiltaket vil påvirke det justerte driftsresultatet før av-og nedskrivninger (EBITDA) med 150 millioner kroner i mars.

Videre varsler SATS et inntektsfall på 190 millioner kroner, hovedsaklig på grunn av at medlemskap fryses. Det blir også vanskeligere å rekruttere nye medlemmer og selge andre tjenester som PT-timer og utstyr. Selskapet frykter også at medlemmene kan avslutte medlemskapene sine.

Fredag ettermiddag ble SATS-aksjen omsatt for 14,90 kroner, etter en oppgang på 1,35 prosent. Det står i kontrast til dagen i forveien, da aksjen kollapset nesten 26 prosent på nyheten om nedstengning.

Dropper utbytte

Styret i SATS forslår også å droppe det planlagte utbytte på 250 millioner kroner for 2020 og det vil avholdes ekstraordinær generalforsamling 18. mars.

Det ventes at driftskostnadene, inkludert varekostnader, vil gå ned med 40 millioner kroner. SATS prøver nå å gjøre tiltak for å kutte kostnader.

Treningskjeden opplyser at det har en kredittfasilitet på 2,5 milliarder kroner, hvorav 1,3 milliarder kroner var trukket ved utgangen av fjerde kvartal. SATS utelukker ikke at det vil ta opp mer lån fremover, noe som vil påvirke gearingmålet på 2 ganger justert EBITDA.

Jobber på spreng

I børsmeldingen skriver SATS at det jobber med en rekke tiltak for å tillate medlemmene å komme tilbake i trening på en trygg måte, spesielt i Sverige, Danmark og Finland der myndighetene foreløpig ikke har beordret sentrene å stenge.

SATS måtte tidligere denne uken haste-stenge sitt treningssenter på Majorstuen i Oslo etter mistanke om at en med coronavirus hadde vært på senteret. Torsdag bestemte regjeringen at treningssentre var et av flere tilbud som må holde stengt i denne krisetiden.