Fotballforbundet permitterer alle ansatte 50-60 prosent

I en melding fra NFIF frmgår det at permitteringene i fotballforbundet vil skje i ulike prosentsatser.

Permitteringene kommer som et resultat av at alle arrangementer, kamper og fotballaktiviteter har opphørt inntil videre.

Samtidig melder forbundet at de vil gå på et betydelig økonomisk tap både sentralt og i organisasjonen forøvrig.

- Vi har havnet i en meget vanskelig og krevende situasjon. Vi har full aktivitetsstopp i organisasjonen og registrerer store økonomiske tap. Dette gir konsekvenser i alle ledd. Hensynet til liv og helse går foran fotballens og idrettens egeninteresser. Det er helt nødvendig at NFF tar umiddelbare grep for å sikre forsvarlig økonomisk drift i en periode hvor tapstallene er høye og skaper stor usikkerhet for organisasjonen vår fremover, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.