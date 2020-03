SATS tror på mindre tap enn først antatt

SATS har stengt alle sine treningssentre som følge av coronaviruset. Sist uke varslet selskapet at de regnet med et tap på omsetningen på 190 millioner kroner. Nå tror SATS at tapet blir på rundt 140 millioner kroner.

Det er på grunn av at SATS har gjort flere tiltak på medlemsiden, ifølge børsmeldingen.

SATS har nå dialog med gårdeiere om løsninger for leiebetalinger i krisetiden. SATS holder også kontakten med Swedbank om kredittfasiliteten. SATS forventer fleksibilitet om det skulle vise seg treningssentrene må holde stengt i en lengre periode.