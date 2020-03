Tokyo-OL utsatt ett år – IOC bøyde av for presset

Startskuddet for sommerlekene i den japanske hovedstaden skulle gå fredag 24. juli. Nå har Den internasjonale olympiske komité (IOC) etter samtaler med japanske myndigheter og den lokale arrangøren bestemt at sommerlekene utsettes.

Japans statsminister Shinzo Abe ba om utsettelse i et telefonmøte med IOC-president Thomas Bach, og noen timer senere godkjente styret det.

– Komplette leker vil bli avholdt i 2021 som et minnesmerke over menneskehetens seier over viruset, sa Abe.

Beslutningen kom etter sterkt press fra flere hold om at arrangementet ikke kan gå som planlagt. Flere nasjoner, blant dem Norge, har gjort det klart at det uansett ikke ville være aktuelt å sende utøvere til lekene dersom de ble avholdt i sommer.

En rekke OL-kvalifiseringer er også blitt utsatt eller avlyst den siste tiden som et ledd i kampen for å få kontroll over koronaviruset, og reiserestriksjoner og karantenetiltak har i tillegg gitt en lang periode med amputerte forberedelser for mange utøvere.

Både utøvere og idrettsledere har pekt på at det siste ville gi urettferdige konkurransevilkår under sommerlekene.

Dopingbekymring

Antidopingbyråer verden over har også måttet trappe ned sin testvirksomhet som følge av viruspandemien. Det har vært fremført som ytterligere et argument for å ta grep med hensyn til OL-gjennomføringen.

Med til historien hører også at de japanske OL-arrangørenes forberedelser er blitt rammet av viruskrisen. Den tradisjonelle fakkelstafetten skulle erstattes av en serie "fakkelbesøk" uten publikum, fakkelbærere eller fakkel.

Norges Idrettsforbund er blant dem som har vært tydelige på at viruspandemien må være tilbakelagt for at det skal være forsvarlig å avvikle et OL.

Lang tid

IOC kommuniserte på sin side innledningsvis under viruskrisen at det var for tidlig å diskutere en eventuell avlysing eller utsettelse av lekene. Organisasjonen tviholdt lenge på det standpunktet, tross stadig sterkere kritikk. Sist søndag innrømmet imidlertid Thomas Bach at en utsettelse kunne bli nødvendig.

Statsminister Abe kommuniserte samme budskap dagen etter, og tirsdag ba han om utsettelse i sitt telefonmøte med Bach.

Nå er altså beslutningen tatt.

Det er ventet at utsettelsen vil få betydelige økonomiske konsekvenser for både de japanske arrangørene og IOC. I Tokyo foreligger det blant annet konkrete planer og avtaler for etterbruk av både OL-anlegg og landsbyene som er satt opp for å huse medier og utøvere. Disse må nå etter alle solemerker gjøres om.

Nyhetsbyrået DPA har anslått at en utsettelse vil koste Japan nærmere 70 milliarder kroner.