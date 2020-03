SATS vil åpne igjen i Sverige

SATS opplyser i en børsmelding om at de vil åpne sine treningssentre igjen i Sverige fra torsdag. Selskapet opplyser at de vil ta ansvar for avstand mellom folk, reduserte kapasitet for gruppetrening og flere økter utendørs.

I Norge, Danmark og Finland er anbefalingene fra myndighetene om å holde stengt til 13. april.

Rådene fra de svenske myndighetene er mildere enn store deler ellers i Europa. Der anbefales det at treningssentre, skoler og barnehager holder åpent.

SATS-aksjen stiger 11,83 prosent til 15 kroner på Oslo Børs.