Dumper treningsmedlemskap

De siste to ukene har mer enn hver tiende nordmann meldt seg ut av treningssentre, ifølge Virke. Nå mener bransjen de ikke bare trenger kompensasjon for nedstengningen, men også for å komme seg på beina etterpå, ifølge E24.

Slik det ser ut nå, kan utmeldingsraten bety at sentrene åpner opp igjen med 2/3 av kundene de hadde når de ble pålagt å stenge.

– I tillegg vil befolkningen ha en svekket kjøpekraft når vi kommer ut av denne krisen, sier Kjersti Oppen, bransjedirektør for Virke Trening.

Videre sier Oppen at treningssentrene vil trenge en mer langsiktig kompensasjonsordning for perioden etter gjenåpning.

– Når naboene våre tar grep for å ikke drive store deler av næringslivet i graven, forventer vi at norske politikere gjør det samme, sier hun til E24.