SATS-kluss i Sverige

Statsminister Stefan Löfven i Sverige opplyste på en pressekonferanse fredag at ansamlinger av mer enn 50 personer nå blir forbudt i Sverige i et forsøk på å hindre spredningen av coronavirus i landet, melder TDN Direkt. Frem til nå har grensen vært på 500 personer.

Dette skaper hodebry for SATS som torsdag gjenåpnet sine svenske treningssentre.

SATS skriver i en e-post at de har fulgt pressekonferansen og hørt på de nye anbefalingene som skal gjelde i Sverige fra søndag.

«Vi kommer nå til å se nærmere på de retningslinjene som folkehelsemyndighetene skal komplementere med, for å se hvordan dette påvirker virksomheten i Sverige. Deretter kommer vi til å fastsette rutiner for å sikre at vi kan overholde de retningslinjer som gjelder», skriver kommunikasjonsdirektør Malin Selander i SATS.