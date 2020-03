Svakere resultat fra Madshus

Hva har Ole Einar Bjørndalen, Thomas Alsgaard og Axel Teichmann til felles? Jo, alle tre gikk på Madshus-ski. Men de seneste årene har toppløperne dumpet skiprodusenten på Biri og i stor grad foretrukket østerrikske Fischer.

Selv om Madshus har mistet toppløperne har omsetningen tikket oppover jevnt og trutt. Men i fjor sa det stopp og salget falt fra snaut 233 til 228 millioner kroner.

Også lønnsomheten ble betydelig forverret og driftsresultatet kom inn på minus 1,7 millioner kroner. Til sammenligning var driften positiv med 8,7 millioner kroner i 2018.

Nederst i regnskapet satt Madshus igjen med et underskudd på 2,2 millioner kroner, som ble ført mot egenkapitalen.

«Resultatnedgangen skyldes i all hovedsak salgsnedgang i det norske markedet og press på marginene knyttet til innkjøpte handelsvarer fra Asia som er blitt dyrere på grunn av svekkelse av den norske kronen. Salg og resultatutvikling til øvrige land har utviklet seg positivt», skriver styret i årsberetningen.

Madshus (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 228,1 232,8 Driftsresultat −1,7 8,7 Resultat før skatt −2,7 10,1 Resultat etter skatt −2,2 7,4

Økt varelager

I årsrapporten skriver Madshus at likviditetsbeholdningen var på 11 millioner kroner ved utgangen av 2019 og at dets evne til egenfinansiering av investeringer er fortsatt god. Skiprodusenten hadde en kontantstrøm fra driften på 8,4 millioner kroner i fjor, mot 15 millioner kroner året før.

Varelageret har imidlertid økt mer enn selskapet ønsker. Årsaken til det er at vareinnkjøp og egenproduksjon av ski på Biri har vært høyere enn realisert salg i 2019.

Madshus har også bevisst handlet inn mer varer for flere sesonger for å oppnå kvantumsrabatt hos enkelte leverandører.

Gresvig-tap

I 2019-regnskapet gjorde Madshus en ekstra avsetning for tap på fordring på 2,9 millioner kroner knyttet til Gresvig som er konkurs. Ved utgangen av fjoråret hadde skiprodusenten kundefordringer på til sammen 22 millioner kroner.

Skiprodusenten frykter coronavirusets påvirkning på norsk økonomi og tror at alle kundene vil bli berørt en god stund fremover. Styret trekker frem at skiproduksjonen foreløpig går sin gang på Biri, men med noe redusert kapasitet.

«Selskapet opplever at enkelte kunder ber om betalingsutsettelser, men på nåværende tidspunkt er det ikke indikasjoner på at selskapet vil gå på store nye tap på disse fordringene. Selskapet er beredt til å gi betalingsutsettelser eller på andre måter sikre at sportsbutikker overlever», skriver Madshus i årsrapporten.

Venter underskudd

Styret mener at selskapets satsing på ski, sko og staver er fornuftig, men trekker frem at sportsbransjen i Norge er i endring. Sterk konkurranse gjør at leverandører som Madshus blir presset av kjedene på pris.

«Utfordringen for Madshus blir å oppnå tilstrekkelig margin for å sikre et positivt driftsresultat også i år med lite snø i hovedmarkedene som Norge og Sverige. Styret mener at organisasjonen, infrastruktur og forretningsmodell er i stand til dette også i snøfattige år», heter det.

Den canadiske eieren K2 Corporation kan imidlertid ikke forvente et stort utbytte i år. Styret forventer at skiprodusenten vil gå med underskudd også i 2020, men ser lysere på situasjonen fra 2021.