Tor Dagfinn Veen og Steensland satser 9 millioner hver på Magnus Carlsens Play Magnus

– Vi er mye inne i teknologiinvesteringer så Play Magnus var naturlig i den potten. Dog er det ikke en av våre aktive investeringer, men en passiv investering for oss, sier daglig leder Kjell Skappel i investeringsselskapet T.D. Veen.

Magnus Carlsen gjør nå en stor satsing på digitalisering av alt rundt sjakkgeniet. Timingen er perfekt, for lockdown av samfunnet som følge av coronaviruset har medført til en kraftig økning i pågangen for å spille sjakk på internett.

I februar hentet Carlsen inn 125 millioner kroner i en emisjon i Play Magnus. Finansavisen har tidligere omtalt at emisjonen i første rekke var rettet mot Investinor og investeringsselskapet Cape Capital, som har Roche-familien i ryggen.

Skagen-millioner

Dokumenter Finansavisen har tilgang til viser at emisjonen, som var delt i to transjer, ble gjort til en kurs på 1.460 kroner pr. aksje, hvilket priset Play Magnus til 405 millioner kroner før penger og 530 millioner etter tilførsel av totalt 125 millioner.

SATSER: Magnus Carlsen gjør en storsatsing på digitalisering, og har fått inn 125 friske millioner fra en rekke investorer. Foto: Dmitri Lovetsky

Investeringsselskapet til Steensland-familien, Clipper AS, fremstår nå som den største nye investoren i Play Magnus etter å ha gått inn med 9,3 millioner kroner.

Tilnærmet like mye, totalt 9 millioner, har selskapet til Skagen-gründer Tor Dagfinn Veen investert gjennom T.D. Veen.

Meierimillioner

Dertil har Hans Ivar Robinsens to selskaper, Birk Invest og Ro Invest, satset 5 millioner på Play Magnus.

MP Pensjon var den enkeltinvestoren som etter Investinor og Cape Capital satset mest på Play Magnus med 15 millioner. Kjetil Myrlid Aasen investerte nye to millioner via sitt Myrlid AS.

De øvrige Play Magnus-investorene investerte kun mindre beløp.

Alle tegnerne i emisjonen fikk imidlertid også tegningsretter til å kjøpe nye aksjer.