XXL-aksjen mer enn dobler seg i verdi

Pål Wibe som ny toppleder i XXL bringer med seg håp om nye og gode tider for selskapet og investorene. Onsdag viser seg å bli en eventyrlig børsdag for sportskjeden.

Klokken 14.10 var aksjen en tid opp over 150 prosent intradag, før den nå har snudd noe ned. Aksjen er fremdeles opp 112 prosent til 10 kroner.

Flere gode nyheter på samme dag har bidratt til den drastiske økningen.

Refinansiering og emisjon

Selskapet meldte onsdag morgen at de refinansierer, og skal styrke balansen med en ny avtale med DNB og Nordea for totalt 1,45 milliarder kroner.

I tillegg foreslår selskapet nå å hente frisk kapital gjennom en tegningsrettsemisjon på drøyt 80 millioner aksjer til en kurs på 5,00 kroner. Det vil gi cirka 400 millioner kroner ekstra i kassen.

Emisjonen har allerede garantert for 41,5 proset aksjen av Altor, Ferd, Odin Norden og Odin Norge. Altor har ifølge meldingen garantert for den resterende deler av emisjonen, forutsatt at dette ikke fører til at Altor overstiger en eierandel i XXL på 33,33 prosent og utløser obligatorisk tilbudsplikt.

Ferd har i tillegg tegnet seg for ytterligere 22.899 aksjer, og Wibe har gjennom sitt selskap Nordkronen II AS garantert tegning for 4 millioner aksjer.