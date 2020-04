Fotballens sponsorer sliter – frykter at de betaler for ingenting

Det skaper en fortvilet situasjon for mange. Coronapandemien har stanset nesten all fotball verden over, og fotballklubbene sliter med å gi sine samarbeidspartnere verdi for investeringene de har gjort.

– Vi forsøker å gjennomføre aktiviteter med spillerne våre for sponsorene, men det er blitt enda mer krevende siden nedstengningen. Det er veldig vanskelig på grunn av denne helsekrisen, sier en ikke navngitt markedssjef i en fransk fotballklubb til nyhetsbyrået AFP.

I Frankrike er det innført tilnærmet portforbud og andre strenge tiltaket i forsøket på å begrense spredningen av coronaviruset.

Stjernene utilgjengelige

Den sikreste måten for sponsorene å tiltrekke seg oppmerksomhet på, er å bruke de største stjernene. Men spillerne er hjemme, mange av dem i sine hjemland i andre verdensdeler, og de fleste med svært liten bevegelsesfrihet.

Enda verre er det at det ikke finnes fotballkamper å spille. TV-sendte kamper sørger for at sponsormerker og logoer når ut til millioner av mennesker.

En av sponsorene til Premier League-klubben West Ham, investerings- og låneselskapet Basset & Gold, ble nylig slått konkurs. Mange andre sponsorer kommer fra bransjer som er særlig utsatte, som flyselskaper og hotell- og restaurantkjeder. Noen av dem har begynt å stanse sponsorutbetalingene.

– Det er ganske åpenbart at når det ikke er noen arrangementer, så må ting legges på is. Det er en force majeure-situasjon, sier Marc Vanhove.

Han er sjef i restaurantkjeden Bistro Regent, som sponser Ligue 1-laget Bordeaux. Selskapet har suspendert sin avtale, som løper til 2023, «inntil vi vet når fotballen starter opp igjen», forklarer Vanhove.

Store summer

Den franske hotellkjeden Accor er hovedsponsor for gigantklubben Paris Saint-Germain og betaler rundt 560 millioner kroner (50 mill. euro) i året for hovedplassen på lagets drakter. De betaler inntil videre hele summen i avtalen.

– Når du er sponsor, ønsker du synlighet. Men samtidig er det i dårlige tider at du ser hvem som er vennene dine og er der for deg, sier Accor-direktør Sebastien Bazin.

Ifølge idrettsøkonomen Jean-Pascal Gayant har sponsorene mulighet til å stoppe utbetalingene over natten med bakgrunn i at de er i en krisesituasjon.

– Når kriser oppstår, er markeds- og kommunikasjonsutgifter ofte den første budsjettposten de kutter, sier han til AFP.

Enormt viktig

I Frankrike har enkelte TV-kanaler begynt å holde tilbake utbetalinger som følge av coronasituasjonen. Flere klubber begynner å slite økonomisk, og det er ingen hemmelighet at sponsorinntekter er særlig viktig for Europas største klubber.

Ifølge en rapport fra revisjonsselskapet Deloitte er kommersielle inntekter den største inntektsposten for de fem klubbene med størst omsetning i Europa – Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Bayern München og PSG. I snitt utgjør disse pengene 49 prosent av klubbenes inntekter.

For klubber litt lenger nede på listen, som Roma, Lyon og West Ham, kommer om lag 65 prosent av inntektene fra TV-selskapene som viser kampene.

Lagene kan håpe at sponsorene er like lojale som det spanske strømselskapet Iberdrola, som er hovedsponsor av kvinnenes toppserie.

– Det er nå, i denne dramatiske situasjonen, at de trenger sponsorenes støtte mer enn noen gang. Du trekker deg ikke ut i en slik stund, sier en talsmann for selskapet.

(©NTB)