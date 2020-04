Fortsatt trofétørke for Kilde – pengeoversikten får være trøsten

Han ble utropt som sammenlagtvinner i verdenscupen 12. mars og fikk beskjeden da han satt hjemme i egen stue i Oslo. Tirsdag er det 41 dager siden.

Kilde endte som nummer fire på listen over innkjørte FIS-pengepremier sist vinter. Han stoppet der på 2,5 millioner kroner. Her var Alexis Pinturault best med 3,8 mill.

Henrik Kristoffersen var tredjemann med 3.147.600 kroner innkjørt.

I skiskyting fikk Martin Fourcade ved en feiltakelse premien som sammenlagtvinner av verdenscupen. Det er nå rettet opp, og trofeet gikk til Johannes Thingnes Bø.

– Det kan ikke ha blitt slik i alpint også. At det er sendt til feil mann?

– Nei, det er bare stoppet i Slovenia hvor de har problemer med å sende pakker ut av landet. Får håpe det løser seg snart, sier Kilde til NTB.

Han ble lovet å kunne hente pakken med trofeet på postkontoret i Oslo rett før påske, men det drar ut.

Kilde vant verdenscupen sammenlagt for første gang. De siste rennene ble avlyst på grunn av coronapandemien.

