FRA MINUS TIL PLUSS: – Vi lå solid an i forhold til budsjett og tidligere år på tross av at vintermånedene januar og februar er beskrevet som de dårligste på 120 år, sier konsernsjef i AS Sparks, Marius Flaaten, om driften i Oslo Vinterpark og Drammen Skisenter. Her fra Tryvann i Oslo. Foto: Iván Kverme