Manchester United-sjef advarer om et nytt liv i fotballindustrien

Woodward er nestleder i styret, og da han snakket med en gruppe av fansen fredag kveld advarte han om at fotballindustrien ville bli seende annerledes ut i etterkant av virusets herjinger verden rundt.

Woodward sier at de økonomiske konsekvensene av pandemien vil bli store. En av konsekvensene er at det ikke kan brukes like mange penger på spillerkjøp som før.

Det er ikke spilt kamper i Premier League på seks uker, og sesongen kan tidligst komme i gang foran tomme tribuner i juni.

Det kan ta flere måneder før fansen får lov til å komme på kamp igjen.

Ingen vet

Tap av inntekter på grunn av tilskuersvikt er bare én av grunnene til at manager Ole Gunnar Solskjær kan vente seg færre midler til spillerkjøp i framtida.

.- Ingen må ha andre illusjoner enn at coronapandemien vil gi store utfordringer for alle innen fotballen. Det er ikke sikkert at det blir «business as usual» for noen, og det inkluderer oss selv, forteller Woodward.

Nestlederen i United-styret sier at det selvsagt handler om mest mulig suksess og ære til klubben, men at det denne gangen ikke blir like enkelt å ha oversikten over markedet, og det omfatter timingen på overgangsvinduet og det større økonomiske bildet.

Det har versert rykter om at Manchester United skal være interessert i å knytte til seg Tottenhams Harry Kane til en prislapp verdt opp mot 2,5 milliarder norske kroner.

– Jeg blir ikke kvitt følelsen av at spekulasjoner om spillerkjøp til hundrevis av millioner ser ut til å ignorere realitetene vi står overfor i sporten vår, sier Woodward.

