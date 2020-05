Vålerenga presses i knestående av Tor Olav Trøim

Av dokumentene til årsmøtet i Vålerenga Fotball Elite fremkommer det at Tor Olav Trøim har garantert for 13,9 millioner kroner i år i form av driftstilskudd eller lån.

Innen 1. juli må han også bestemme seg for om han er med på å støtte klubben neste år, skriver Nettavisen.

Garantien er gitt av Trøims selskap Magni Sports, som ved utgangen av 2018 hadde en negativ egenkapital på 20 millioner kroner. VIF-investoren har de seneste to årene gjennom driftstilskudd og lån bidratt med hele 41 millioner kroner til eliteserieklubben.

Men Tor Olav Trøim er hardt ute å kjøre gjennom det gjeldstunge riggselskapet Borr Drilling, som av enkelte analytikere spås å gå konkurs. Hittil i år har aksjen falt 91 prosent og Trøims aksjepost er redusert til 60 millioner kroner.

Vålerenga-investoren sitter for tiden høyst sannsynlig i forhandlinger og tette samtaler med sin hovedlångiver DNB om hvordan en konkurs skal unngås.

DNB er også en betydelig sponsor for Vålerenga og har derfor en nøkkelrolle for både Trøims og Vålerengas skjebne. Vil DNB og andre kreditorer tillate Trøim å bidra noe i det hele tatt?

Betydelige bidrag

Overfor Nettavisen skriver daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga Fotball at han forholder seg til slik avtalen er i dag.

– Denne avtalen løper fortsatt, og vi forholder oss derfor til dette. Ingen kan i dag med sikkerhet si hvilke eksakte behov Vålerenga Fotball vil ha for tilførsel av kapital i form av lån eller lignende fra Magni Sports fremover. Alle involverte i aksjeselskapet og klubben vil naturlig nok gjøre vårt ytterste for at bidragene vil bli så små som mulig, skriver Espeseth til avisen.

– Hvis Trøim ikke stiller opp med garantien, hvilke konsekvenser får det for klubbdriften?



– Vi ønsker ikke å spekulere i dette, men arbeider selvfølgelig intenst med å få oversikt og kontroll over alle de variablene som nå påvirker grunnlaget for vår drift. Den overordnede målsettingen er selvfølgelig å sikre uavbrutt drift i Vålerenga Fotball Elite, svarer Espeseth.



Espeseth bekrefter til Nettavisen at Vålerenga Fotball i løpet av 2019 fikk tilført til sammen 17,2 millioner kroner som lån fra morselskapet Magni Sports.

Spillersalg

Nettavisen skriver at videresalget av Sander Berge kan kompensere for manglende Trøim-tilskudd. I vinter ble Berge solgt fra den belgiske toppklubben Genk til Premier League-klubben Sheffield United, angivelig for et sted mellom 200 og 250 millioner kroner.

Vålerenga har har krav på en andel av videresalget, som vil være et kjærkomment bidrag. Men Espeseth tilbakeviser salgssummen, og sier det er snakk om penger over flere år.

– Innholdet i denne avtalen er konfidensielt mellom partene, og jeg kan derfor ikke besvare spørsmålet. Det jeg kan si, er at de beløpene som har versert i mediene klart overstiger de reelle tallene, samt at betalingen vil bli fordelt over flere år, skriver han til avisen.

Vålerenga har budsjettert med spillersalg i år på 11,5 millioner kroner. Til sammenligning var spillersalget på 26 millioner kroner i fjor, hvor salget av Chidera Ejuke til nederlandske Herenveen var den største bidraget. Det ble her spekulert på en overgangssum på rundt 2 millioner euro.

Håper på 47 millioner

Det er for 2020 budsjettert med overføringer fra ASet på 47,3 millioner kroner. Til det kommenterer Espeseth at dualmodellen baserer seg på at de aller fleste inntektene tilfaller aksjeselskapet, mot at aksjeselskapet dekker det meste av klubbens utgifter.

Hva forholdet mellom klubbens inntekter og utgifter vil bli i år, er det ifølge Espeseth for tiden umulig å ha en sikker formening om.

Trøim tilførte altså Vålerenga drøyt 17 millioner kroner i fjor. 9,5 millioner av av dette ble i løpet av året konvertert til egenkapital for deretter å bli avregnet mot et tilsvarende driftstilskudd.

Restbeløpet på 7,7 millioner gjenstod som et ordinært lån ved utgangen av fjoråret fra Trøim til Vålerenga. Dette beløpet er ifølge Nettavisen vesentlig redusert i løpet av første kvartal i år.