Naomi Osaka tjente mest av idrettskvinnene

Det tilsvarer 374 millioner kroner og omfatter både premiepenger, sponsor- og reklameinntekter. Den 22-årige japanske tennisstjernen tjente 1,4 millioner dollar mer enn Serena Williams.

Begge tennisspillerne slo den gamle årsrekorden for kvinnelige idrettsutøvere på 29,7 millioner dollar. Den ble satt i 2015 av en tredje tennisstjerne, russiske Maria Sjarapova.

– For folk utenfor tennisverdenen er Osaka et relativt nytt ansikt med en god bakgrunnshistorie, sier David Carter, som er professor i idrettsøkonomi ved University of Southern California.

– Kombiner det med at hun er ungdommelig og flerkulturell, to aspekter som slår an hos et ungt, globalt publikum, og resultatet er et nytt ikon innen idrettsmarkedsføring.

Få kvinner

Osakas far er fra Haiti, mens moren er japansk. Hun bosatt i USA, dit familien flyttet da hun var tre år gammel, men hun representerer Japan på tennisbanen. Hun vant US Open i 2018 og Australian Open i 2019, de to første Grand Slam-titler for en japansk kvinne.

Hun har store reklameinntekter i Japan og har også en avtale med utstyrsprodusenten Nike som betalte henne 10 millioner dollar i fjor.

Forbes offentliggjorde de to kvinnene med høyest inntekt i forkant av den årlige listen over verdens 100 best betalte idrettsutøvere. Den kommer til uken.

Tennisdominans

Ifølge magasinet er det første gang siden 2016 at to kvinner er blant de 100 utøverne med høyest inntekt. Osaka går inn på 29. plass, fire plasser foran Williams.

Serena Williams hadde toppet listen over de best betalte kvinnelige idrettsutøverne hvert av de fire foregående årene. Før det var Sjarapova på topp.

Siden Forbes i 1990 begynte å føre lister over de best betalte kvinnelige utøverne har en tennisspiller tatt førsteplassen hvert eneste år.