Eliteseriegull ga grønne tall for Molde Fotballklubb

Etter to år med sølvmedaljer ble det en opptur med den fjerde gullmedaljen i dette tiåret for Molde Fotballklubb i Eliteserien i fjorårssesongen. Gullmedaljen bidro til inntektshopp på 17 millioner kroner og et overskudd på 0,5 mill. kroner, skriver fotballklubben i årsregnskapet for 2019.

Seriegull, samt høyere overføringsbeløp fra Molde Fotball AS, er hovedårsakene til inntektsøkningen fra 2018 til 2019. Toppfotballen står for 100.000 av overskuddet, mens Breddeavdelingen fikk et overskudd på 394.859 kroner.

Samtidig ble driftsresultatet forverret med 2,3 millioner kroner fra minus 12,9 mill. kroner i 2018 til minus 15,2 mill. kroner i fjor.

Erling Moe tok over som hovedtrener i mai etter at Ole Gunnar Solskjær fikk jobben som ny manager i Manchester United. Moe har gjort en solid jobb og tok blant annet klubben til playoff i Europaligaen. Molde sikret også kvalifiseringsspill i Mesterligaen etter seriegullet, som potensielt kan øke inntektene for inneværende år hvis klubben gjør det bra.