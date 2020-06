Sportskjeder mener sammenslåing vil svekke priskonkurransen

I et brev til Konkurransetilsynet som E24 har fått delvis innsyn i, skriver XXL at Sport1/Intersport-konsernet vil svekke konkurransen i markedet.

Alle bedrifter som står i konkurranse med konsernet, har blitt pålagt av tilsynet å svare på spørsmål om egen virksomhet.

Også daglig leder Tor-André Skeie i Sport Outlet og Gisle J. Daviknes i Stadion AS er kritiske. Daviknes frykter at én sterk, dominerende aktør vil gi konsernet store konkurransefordeler uten at dette kommer forbrukerne til gode.

Da Gresvig gikk konkurs i februar ble Olav Nils Sunde og Bjørn Rune Gjelsten enige om å kjøpe en betydelig del av konkursboet.

Gjelsten Holding AS er hovedaksjonær i Sport 1 Gruppen AS, som har rundt 220 butikker fordelt på Sport 1, Anton Sport og Löplabbet. Overdragelse av butikker og eiendeler fra konkursboet til Gresvig forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Dersom Konkurransetilsynet har noen innvendinger mot sammenslåingen, må dette varsles innen 19. juni.

