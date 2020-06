Klæbo signerer monsteravtale - trolig verdt 25 mill.

Johannes Høsflot Klæbo har signert sin største kommersielle avtale noensinne med energiselskapet Uno-X, melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

Ifølge VGs opplysninger handler det om rundt 25 millioner kroner over 5 år.

Partene inngår et langsiktig samarbeid hvor Klæbo vil samarbeide tett med det første norske profflag i sykkel, Uno-X Norwegian Development Team.

– Dette er perfekt match for meg, sier Johannes Høsflot Klæbo.

– Uno-X er godt fremme i skoene, offensive, positive, prestasjonsorienterte og opptatt av videreutvikling og bærekraft. Vi har snakket sammen i en god stund nå. Endelig blir det alvor. Prestasjonsmiljø og vinnerkultur er også sentrale begreper i vårt samarbeid, fortsetter skiløperen.

Sykkelsjefen i Uno-X er godt fornøyd

Adm. direktør og sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, mener det er spesielt gledelig at de to partene har funnet felles grunn for et samarbeid innen to idretter med sterke tradisjoner i Norge.

– Våre syklister er toppidrettsutøvere. Det samme er Johannes. Her er ingen stjerner og stjernenykker. Her forstår alle at det handler om hardt arbeid over lang tid. Alle vet at snarveier til robust utvikling, de finnes ikke, sier Haugland.

Hemmelighetskremmeri

Både Haugland og manager og pappa Haakon Klæbo er vesentlig mindre pratsomme når det kommer til lønnsbetingelser.

– Det er en sak mellom Johannes og Uno-X. Så min munn er lukket om den saken selv om vi ikke skal legge skjul på at det er en stor avtale, sier Haugland.

– Noen hemmeligheter må vi få lov til å ha. Lønn er en slik hemmelighet. Men jeg kan si såpass at det er en stor avtale for oss. Den klart største kommersielle avtalen som Johannes noensinne har signert, sier Haakon Klæbo.