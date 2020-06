Michael Jordan donerer nesten en milliard kroner mot rasisme

Det er store opptøyer og demonstrasjoner i USA for tiden. Folk viser sin avsky mot rasisme etter at afroamerikaneren George Floyd ble drept av politiet nylig.

På Twitter kunngjøres det at Jordan Brand skal fordele 100 millioner dollar til grupper som for raselikhet og rettferdighet i samfunnet. Det tilsvarer rundt 930 millioner kroner. Pengene skal fordeles med 10 millioner dollar over ti år.

– Vi kunngjør et felles engasjement fra Michael Jordan og Jordan Brand om å donere 930 millioner kroner i løpet av de neste ti årene. Vi må gå sammen med ledere i samfunnet, regjeringen og borgerne for å skape en varig innvirkning sammen, sier Craig Williams, president i Jordans Merke, ifølge TV 2.

Merkevaren Jordan Brand er et datterselskap til sportsgiganten Nike, som tidligere fredag bevilget 40 millioner doller over fire år til støtte det afroamerikanske samfunnet.

Michael Jordan har fått mye oppmerksomhet den siste tiden etter Netflix-serien «The Last Dance», en dokumentar om han og det legendariske Chicago Bulls-laget.

Jordan sa sist uke at han var trist og full av sinne på grunn av dødsfallet til George Floyd.

– Jeg ser og føler alles smerte, forargelse og frustrasjon. Jeg står sammen med dem som kjemper mot den inngrodde rasismen og volden mot mennesker av farger i landet vårt. Vi har fått nok, sa Jordan.



Også i Norge og andre land demonstreres det mot rasismen. Opptil 15.000 mennesker sto sammen ved Stortinget for å markere George Floyds dødsfall fredag ettermiddag. Budskapet var «We can't breathe» – vi får ikke puste.