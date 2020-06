SATS åpner i Danmark – klare i Norge fra 15. juni

SATS skriver i en børsmelding at de er fornøyde med å se at den danske regjeringen har fjernet alle restriksjoner på treningssentre i forbindelse med coronaviruset.

«SATS har idag kalt tilbake alle ansatte og vil bruke de neste dagene på å forberede en gjenåpning i henhold til regjeringens retningslinjer, og vil bruke erfaringene fra Sverige og Finland mot åpningen 11. juni», heter det i børsmeldingen.

Her i Norge har regjeringen hintet mot at det kan gå mot gjenåpning 15. juni, og SATS skriver i børsmeldingen at de «er forberedt på å åpne på en trygg og sikker måte på denne datoen».

Selskapet forventer å ha gjenåpnet alle treningssentre i alle land den 15. juni og vil da kunne tilby produktet sitt som normalt: Online trening, utendørs trening og trening på sentre.