Drillo har fått ny jobb

Spillselskapet NordicBet har leid inn Egil «Drillo» Olsen gjennom JumpMediaGroup og skal levere ekspert-tjenester på bloggen til NordicBet, melder selskapet i en pressemelding fredag.

Pressesjef i NordicBet, Joakim Ingebrigtsen, er svært fornøyd og mener Drillo knapt krever noen introduksjon.

– Den kunnskapen Egil og Grant Andersen sitter på finnes det ikke maken til i Norge. Vi snakker om to fotballhoder i verdensklasse. At de nå skal levere analyser til leserne våre kunne vi ikke vært mer stolte av. Det er en mulighet vi har jobbet lenge med å få på plass, og det at vi nå endelig kan kunne annonsere at de blir fotballeksperter for NordicBet er en stor dag for oss, sier Ingebrigtsen.

Statistikk vil være i sentrum for analysene.

– Vi skal bruke statistikk på en underholdende måte for å forklare det vi faktisk ser på banen. Altfor mange innenfor fotballen driver bare med synsing. Vi skal bruke statistikk til å fortelle hvordan ting faktisk er. Statistikk lar oss se sammenhengene bak det åpenbare, uten at noen skal frykte at det blir en «tallblogg», forteller Drillo om hva de nye NordicBet-ekspertene ønsker å formidle på bloggen.

Første runde

Første blogginnlegg fra duoen kommer allerede før neste serierunde, og begge ser frem til å komme i gang:

– Målet vårt er jo både å underholde og opplyse, sier Andersen.

– Og spre kunnskap, skyter «Drillo» inn.