Analytikerne forventer at SATS vil levere et driftresultat på minus 50 millioner kroner

SATS har vært et av de hardest rammede selskapene på Oslo Børs under coronakrisen, etter å ha blitt tvunget til å stenge ned virksomheten som følge av pandemien.

Torsdag legger treningssenterkjeden frem regnskapstall for andre kvartal og analytikerkorpset estimerer at driftsresultatet skal komme inn på minus 50 millioner kroner. Til sammenligning hadde selskapet et plussresultat på 155 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Konsensus av analytikerne forventer at SATS skal omsette for 676 millioner kroner i kvartalet, ned 33 prosent år-over-år.

I starten av juli inngikk kjeden en ny finansieringsavtale med bankene på 2,5 milliarder kroner, hvor gjeldsgraden settes til 4,25 ganger justert EBITDA frem til 6. september, og deretter 4 gangeren etter denne datoen.

Blant analytikerne har har to en kjøpsanbefaling, mens en har anbefalingen på «hold».

Ned 9,4 prosent

Selv om inntjening har vært totalt fraværende i coronamånedene, har SATS-aksjen holdt seg rimelig godt. Hittil i år er kursen ned bare 9,4 prosent og står nå i 20,55 kroner.

Det er derfor knyttet stor spenning til hva selskapet sier om hvordan treningssentrene fylles opp i disse dager. Aksjemarkedet priser definitivt inn at SATS skal komme med positive nyheter i morgen.

Greier treningssenterkjeden å gjøre om lavsesong til høysesong, vil trolig aksjen få en positiv kursutvikling i morgen.

Når høstmørket melder sin ankomst er det likevel nærliggende å anta at SATS' sentre vil fylles opp igjen. Det mange investorer lurer på er om de såkalte støttemedlemmene har forsvunnet for godt. Hvis ja, er det fare for at topplinjeveksten kan bli lavere enn mange forventer på sikt.

Det siste vi får vi nok imidlertid ikke svaret på i morgen.