NFL-lag omfavner norsk quiz-suksess

BRUKER KAHOOT!: NFLs New York Giants. Foto: Bloomberg Mercury

Trenere i de syv NFL-lagene New York Giants, Denver Broncos, Houston Texans, Atlanta Falcons, Cincinnati Bengals, New York Jets og Baltimore Ravens bruker Kahoot! i treningsprogrammene, melder Kahoot! på sin hjemmeside.

Lagene har sett nytteverdien av den virtuelle plattformen under coronakrisen og benytter Kahoot! for å engasjere spillerne og for å styrke lagånden.

I tillegg bruker trenerne Kahoot! for å vekke spillernes konkurranse-lyst når det ikke har vært mulig å konkurrere fysisk på banen.

Positiv NY Giants-trener

Treneren for New York Giants, Joe Judge, mener Kahoot! er en god inspirasjonskilde.

– Selv om spillerne sitter på hver sin kant av landet på grunn av ulike restriksjoner, så har Kahoot! hjulpet oss med samholdet i laget og vært en inspirasjonskilde, sa treneren i et intervju med Bob Papa etter at sesongen var over.

Judges egne barn tipset han om Kahoot!.

– Jeg så at barna mine brukte appen og deretter delte jeg laget opp i ulike grupper og lagde interne konkurranser. Det var skikkelig moro, sa treneren.

Kahoot! har gjort det godt på børsen og er opp 56,82 prosent for året, til 34,50 kroner.