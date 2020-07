Inntektshopp for Tom Stiansen

Tom Stiansens AS hadde totale inntekter på 4,06 millioner kroner i 2019, en økning fra 3,21 millioner året før.

Stiansen eier alle aksjene og er daglig leder i eget selskap. 1,22 millioner kroner er oppført i lønnskostnad, mot 1,15 millioner i 2019. Totale kostnader kom inn på 1,58 millioner, opp 120.000 kroner.

Tom Stiansens årsresultat endte på 1,99 millioner kroner, en bedring på 1,2 millioner kroner. Av årsrapporten går det frem at verdiene av eiendeler økte fra 15,6 millioner til 18,7 millioner kroner sist år. Egenkapitalen steg fra 12,4 millioner til 13,7 millioner kroner, mens gjelden økte fra 3,2 millioner til drøyt 5 millioner.

Tom Stiansen AS Tom Stiansen AS (Mill. kr) 2019 2018 Driftsinntekter 4,1 3,1 Driftsresultat 2,5 1,8 Resultat før skatt 2,6 1,1 Årsresultat 2 0,7

Aksjer for 7 millioner

Totalt er det oppført 12,6 millioner kroner i investeringer, hvor markedsbaserte aksjer utgjør 7,3 millioner kroner av disse, mens 5,2 millioner er oppført som markedsbaserte obligasjoner.

Ifølge Skattetaten hadde Stiansen eierskap i tolv selskap ved utgangen av 2019. Han eide 8,8 prosent av aksjene i ZDC Footwear og 5 prosent i Scanglide.

Av børsnoterte selskap satt Stiansen med små aksjeposter i REC Silicon (hvor Kjell Inge Røkke kom inn på eiersiden i desember), Hiddn Solutions, Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Nordic Nanovector ved årsskiftet.

VM-gull

Han er også inne på eiersiden i Jodacare, Puromega, Liv Norden, Outtt, Gaitline og Kraftbank med mindre poster.

49-åringen har de siste årene blitt mest kjent for å være programleder for «71 grader nord». Som alpinist huskes han best for VM-gullet i slalåm fra Sestriere i 1997, foran Sébastian Amiez og Alberto Tomba.