Nedtur for Puma og Gulden: – Det vanskeligste kvartalet jeg har opplevd

NORSK STYRING: Puma ledes av adm. direktør Bjørn Gulden. Her med sponsorobjektet Karsten Warholm. Foto: NTB Scanpix

Salget falt med 30,7 prosent i kvartalet til 831,1 millioner euro. April-salget var ned 55,2 prosent på årsbasis, mens det var en nedgang på 37,5 prosent i mai. I juni gikk salget opp med 6 prosent. Flere av Pumas butikker var stengte i april og mai. Hittil i år er salget ned 15,4 prosent.

Driftsresultatet kom inn på minus 114,8 millioner euro, ned fra positive 80,3 millioner euro samme kvartal i fjor. Så langt har driftsresultatet til Puma falt til minus 43,6 millioner euro i år.

Nettoresultat ble minus 95,6 millioner euro, mot et overskudd på 49,7 millioner euro sist år. Pumas resultat pr. aksje falt fra 0,33 euro til minus 0,64 euro.

Vanskelig kvartal

— Det andre kvartalet i år, er det vanskeligste kvartalet jeg har opplevd. Et virus som stanset 85 prosent av sports- og klessalget, har jeg aldri opplevd, sier adm. direktør Bjørn Gulden.

Han legger til at helsen til de ansatte kom først, og at han er stolt av hvordan selskapet har jobbet i den tøffe tiden. Gulden sier det er umulig å spå den nærmeste fremtiden på grunn av usikkerheten coronaviruset skaper. 2020 vil bli et vanskelig år, sier Gulden.

Nordmannen er likevel positiv til at trening og helse vil bli enda viktigere for folk i fremtiden enn før coronakrisen. Puma er godt posisjonert for å vokse videre, mener Gulden.

Warholm trekkes frem

Det meste av idrett stoppet helt opp i våres, noe som gjør at Puma ikke fikk vist frem sponsorobjektene sine.

I kvartalsrapporten trekkes Karsten Warholms nye verdensrekord på 300 meter hekk som en opptur. Den tidligere rekorden var briten Chris Rawlinsons, med 34,48. Warholm løp på tiden 33,78 under et alternativt stevne på Bislett.

Finansavisen har tidligere skrevet at Puma-avtalen gir Warholm mellom 400.000-600.000 euro i året.