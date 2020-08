Treningsselskap vil hente millionbeløp

I fjor sommer lanserte Løpetrening en rekke treningsprogrammer med personlig trener som følger deg opp via nettet.

Det siste året har antall betalende medlemmer femdoblet seg, og selskapet merker så stor etterspørsel at det har bestemt seg for å hente frisk kapital.

– Vi har truffet med et konsept og et tilbud som passer for flere tusen mennesker som liker å løpe. Treningsprogrammene har en faglig og strukturert oppbygging, som gjør at man kan følge treningsplaner på samme måte som toppatleter, sier Andreas Gossner, daglig leder i Løpetrening.

Henter millionbeløp

Selskapet vil å hente mellom 545.000 og 1,1 millioner kroner i emisjonen gjennom folkefinansiering, eller crowdfunding. Emisjonskursen er på 36,36 kroner per aksje og minstebeløp for tegning er 28 akser eller 1.018 kroner.

I skrivende stund er over 75 prosent av minimumsgrensen på 15.000 aksjer allerede forhåndstegnet. Selskapet har satt et tak på salg av 30.000 aksjer, tilsvarende 21,4 prosent av selskapet.

Styreleder Marcus Johnsen forteller at det var naturlig å invitere både medlemmer, løpsmiljøet og andre interessenter inn på eiersiden fremfor å finne en eller to hovedinvestorer.

– Vi har hatt stor nytte av tilbakemeldinger fra medlemmene våre det første driftsåret. Derfor er det innlysende at vi ønsker å gi privatpersoner muligheten til å investere gjennom en folkefinansiering, sier Johnsen.

I 2019 hadde Løpetrening driftsinntekter på 257.000 kroner, og leverte et driftsresultat på minus 141.000 kroner. Resultat etter skatt beløp seg til minus 109.000 kroner.

Fra 5.august kl 12:00 legges aksjene ut for salg via Folkeinvest.no.