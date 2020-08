Birken avlyser løpefestival

Birken har besluttet å avlyse Birken løpefestival som skulle vært avviklet første helgen i september. Bakgrunnen er de siste ukers økning i koronasmitte i Norge, som blant annet resulterte i Regjeringens beslutning sist fredag om et forlenget forbud for arrangementer med over 200 deltakere.

Tidligere i år er både Birkebeinerrennet og Birkebeinerrittet avlyst.

Birken opplyser i en melding at de vil etablere en refusjonsordning etter modell fra rittet der påmeldte løpsdeltakere vil bli gitt valget om en refusjon eller overføring av påmeldingen til neste år.