PSG fikk mer CL-penger enn Bayern

TRIST: Neymar var lei seg etter at Paris Saint-Germain tapte Champions League-finalen mot Bayern München. Foto: NTB Scanpix

Ifølge Kieron O'Connor, mannen bak Swiss Ramble på Twitter som tar for seg økonomien i fotballen, fikk PSG inn mer penger fra Champions League enn Bayern München, tross at tyskerne vant finalen 1-0 mot franskmennene.

Paris fikk inn 134 millioner euro totalt, fire mer enn Bayern München og 30 millioner mer enn Barcelona. Videre følger Manchester City (99 millioner euro), Atletico Madrid (95), Lyon (89) og Juventus (84).

Årsaken til at PSG fikk inn mest penger er ifølge O'Connor at Frankrike kun hadde tre lag i turneringen (PSG, Lyon og Lille). Dermed hadde franskmennene et lag mindre å fordele TV-pengene på. Bayern München fikk kun inn 13 millioner euro i TV-penger, da Tyskland fordeler TV-pengene annerledes.

Mest premiepenger fikk naturligvis Bayern München med 69 millioner euro. PSG fikk inn 63 millioner euro i premiepenger.

Videre følger de tapende semifinalistene Leipzig og Lyon med 43 og 40 millioner euro. Manchester City og Barcelona fikk 34 millioner euro i premiepenger.