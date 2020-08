Langrennssjef Espen Bjervig har signert avtaler for 40 mill. under corona

– Uten TV-sendte aktiviteter lå det an til døden for idretten. Men utøverne så alvoret og alle har brettet opp ermene og gjort en dugnad for å levere det markedet forventer. Vi har måttet tenke kreativt for å få med sponsorer av nasjonalidretten, sier langrennssjef Espen Bjervig i Skiforbundet.

Kreativiteten har gitt resultater. Gjennom coronaperioden har langrennsløperne signert samarbeidsavtaler for nærmere 40 millioner kroner for sesongene 2020 til 2023. Den siste partneren som ble klokket inn var DHL Express, som videreførte sitt sponsorat.

Tidligere har SpareBank 1 valgt å skrive en ny sponsoravtale etter at de i utgangspunktet valgte å gi seg etter at sponsorkontrakten fra 2018 løp ut.

Ga fra seg draktsponsor

– SpareBank 1 er blitt med på en ny periode fra 2020 til 2023 etter at de egentlig hadde avsluttet samarbeidet, sier Bjervig.

Den nye avtalen er likevel mindre enn tidligere. Banken har nå kun eksponering på løpernes lue samtidig som utøverstipendene er kuttet, mens draktene er frigitt til løperne også under verdenscupen, slik at de kan selge inn egne sponsorer.

Utøverne så alvoret og alle har brettet opp ermene og gjort en dugnad for å levere det markedet forventer Espen Bjervig, Skiforbundet

Det siste medførte at Johannes Høstflot Klæbo skrev en avtale som ifølge VG har en ramme på 25 millioner kroner over fem år.

BEDRE ENN NORTHUG: Johannes Høstflot Klæbo har skrevet personlig avtale verdt 25 millioner kroner over fem år etter at Skiforbundet ga bort draktplassen til løperne. Foto: Carina Johansen

Langrenn har også forlenget avtalen med Equinor om satsingen på junior og rekrutt. I tillegg kommer en lang rekke utstyrsavtaler som er forlenget.

– Totalt sett er omfanget av sponsoravtalene på samme nivå som tidligere eller noe opp som følge av at prisjustering samt økte rammer i avtalene, sier Bjervig.

Mindre TV, mer media

Langrennssjefen understreker at avtalene ikke har kommet gratis.

– Løperne har deltatt i dugnaden for å berge sporten og overleve. Vi har vært ute i markedet uten å være på TV. Vi har derfor måttet vri oss bort fra det tradisjonelle og tenke nytt. Det er gjort gjennom å drive markedsarbeid med samarbeidspartnere, være aktive i sosiale medier, invitere media med på trening for at vi fortsatt er synlige og attraktive, sier Bjervig.

Og media har gitt langrennsløperne den oppmerksomheten de har ønsket.

I mai og juni er antallet oppslag i media økt med 15 prosent, mens rekkevidden er mer enn doblet selv om TV-tiden er ned 60 prosent.

– Må skape mye selv

I stedet er det laget eventer der media er invitert inn når løperne har deltatt i intervalløkter på bane både i Oslo og i Trondheim. Slik tenker Bjervig det vil måtte fortsette.

– Høsten vil bli ganske lik situasjonen vi har nå. Vi må skape mye selv på egne arenaer. Blinkfestivalen og Toppidrettsveka hadde gode TV-tall. Til vinteren blir det nok en litt annerledes verdenscup der vi er lengre på hvert sted, og at det blir mindre tropper, sier Bjervig.

Enkeltrom, karantenetider og andre coronatiltak gjør imidlertid at han likevel ikke tror det vil bidra til å kutte kostnadene.