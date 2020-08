Kan måtte betale 7,4 milliarder for Messi – smadrer overgangsrekorden

KOSTBARE: Lionel Messi og Neymar Jr. kan bli historiens to dyreste spillere dersom Messi blir solgt dette overgangsvinduet.

KOSTBARE: Lionel Messi og Neymar Jr. kan bli historiens to dyreste spillere dersom Messi blir solgt dette overgangsvinduet. Foto: NTB Scanpix

Magikeren fra Argentina har servert fotballglade katalanere og folk fra hele verden uforglemmelige dragninger, ydmykende tunneler, geniale pasninger og scoringer fra en annen verden.

Nå kan det imidlertid se ut til at sagaen om Lionel Messi i Barcelona-drakt går mot slutten. Barcelonas nye trener, Ronald Koeman, har uttalt at «Messis privilegier hos Barcelona er over», ifølge The Guardian.

Hvilket lag vil Messi gå til? Og hvor mye vil han koste? Begge spørsmålene er vanskelige å besvare.

Ellevill utkjøpsklausul

Barcelona har satt seg på bakbeina når det kommer til å forhandle seg frem til en avtale før Messi forlater laget. Slik det ser ut nå er det tre muligheter.

Det første alternativet er at Messi blir kjøpt ut av kontrakten sin med Barcelona. Utkjøpsklausulen er på svimlende 700 millioner euro, eller nærmere 7,4 milliarder norske kroner.

En slik løsning vil gjøre Messi til historiens dyreste spiller, og smadrer Neymars overgangsrekord på 2,4 milliarder kroner til PSG i 2017. Sjansen for at dette skjer er imidlertid meget liten.

Messi kan ende opp med å forlate Barcelona gratis dersom en klausul i kontrakten fremdeles er gyldig. Foto: NTB Scanpix

Mulighet nummer to er derimot mer sannsynlig: Barcelona har nemlig uttalt at de tar imot bud på Messi. Med tanke på Messis alder og tid igjen av karrieren vil det nok ikke settes noen overgangsrekorder, men noe mer enn det skal vi ikke spekulere.

Den siste løsningen er at Messi gjør bruk av en klausul i kontrakten som gjør at han kan forlate klubben gratis. Messi og hans representanter mener denne klausulen fremdeles er gjeldende, mens klubben står på at denne er utgått.

Sagaen fortsetter

En lang rettslig kamp kan følge ettersom Messi har lyst til å dra fra klubben, men mest sannsynlig vil bli nektet å gå gratis.

Kontrakten hans går ut i 2021, men ifølge klausulen kan altså ende opp med å gå gratis.

Barcelonas president Josep Bartomeu har ifølge medier uttalt at han er villig til å tre av hvis det er det som må til for at Messi skal bli.