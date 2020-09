Stabæk vil gi eierne utbytte etter godt år

Stabæks Fotball, fotballklubbens kommersielle arm, hadde driftsinntekter på 10,4 millioner kroner i 2019, en nedgang fra 11,3 millioner året før.

Kostnadene økte fra 23,2 til 34,4 millioner, viser årsrapporten som ble godkjent tirsdag. Driftsresultatet ble negativt med 24 millioner, dobbelt så ille som minus 11,9 millioner i 2018.

Årsresultatet ble derimot positivt med 13,2 millioner kroner, mot et overskudd på 1,4 millioner i 2018.

Av årsrapporten går det frem at Stabæk solgte spillere for 55,4 millioner kroner i 2019, mot 15,1 millioner i 2018. Stabæk skriver at Tobias Børkeeiet ble solgt til FC Brøndby for en «meget tilfredsstillende» sum. Stabæk solgte også Franck Boli til Ferencvárosi (Ungarn), mens John Hou Sæter dro til Beijing Guoan.

Stabæk mener de har en sunn balanse, og er uten særlig gjeld. Egenkapitalen var positiv med nesten 12 millioner.

Styret i Stabæk anbefaler at generalforsamlingen vedtar å utbetale et utbytte på 2,5 millioner kroner til aksjonærene.

LHS Holding, Pecus Holding, Green Harvest Invest, Toppfolka, Høvik Industriutvikling og Ingebrigt Steen Jensen er de største eierne.

Sportslig ble 2019 et godt år for Stabæk med 8. plass i Eliteserien. Foreløpig er laget på 9. plass i årets sesong.