Medlemmene kommer tilbake til SATS - har samtidig mistet 50.000 kunder

«SATS har hatt positiv utvikling i både salg og besøkstall gjennom sommeren, til tross for at tallene gikk noe ned i august på grunn av økte smittetiltak. Besøkstallene er uansett sterke sammenlignet med fjoråret», sier adm. direktør Sondre Gravir i SATS under DNB Markets' TMT & Consumer-konferanse onsdag, melder TDN Direkt.

«Medlemmene har kommet tilbake og våre operasjonelle rutiner fungerer godt. På tross av Covid-19 klarer vi å levere et godt produkt for våre kunder», sier han.

Selv om medlemmene kommer tilbake, har treningskjeden opplevd kundeflukt på grunn av viruskrisen.

«Det er derfor kundebasen har falt fra i overkant av 700.000 til rundt 650.000. Nå har vi gjort kampanjer og det kommer mange nye inn, men vi forventer at det ikke vil legge noe særlig press på yielden», sier Gravir.

Gravir legger til at det vil ta lengre tid å nå samme nivå på kundebasen ved utgangen av 2020, som i 2019, med den veksttakten de har nå.