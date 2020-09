STOPPES AV FUNGERENDE BYRÅD FOR BYUTVIKLING? – Dette er arbeidet til Arild Hermstad. Han er vikar for MDGs Hanna Marcussen, som har støttet oss hele tiden. Hermstad vil ikke at vi skal kutte trær, og han har fått med seg Ap, sier Bjørne Byhring, styreleder i Holmenkollen Tennisklubb. Foto: Finansavisen